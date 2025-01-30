Москва, 30 января, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский вынужден будет снизить призывной возраст на Украине, ведь это является единственным вариантом для Вооружённых сил Украины (ВСУ) задержать обрушение фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

«Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать ещё на несколько месяцев каскадное обрушение фронта», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ВСУ отправляют новобранцев на линию соприкосновения без должной подготовки, что ведёт к росту потерь и сокращению численности личного состава. В министерстве также добавили, что, несмотря на активизацию работы ТЦК, темпы мобилизации на Украине не позволяют восполнить потери.

Как передавало ИА Регнум, в мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Тем не менее 19 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. По его словам, в результате приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, отметил глава российского государства.