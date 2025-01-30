Москва, 30 января, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России нанесли новые удары по военным аэродромам и объектам военно-промышленного комплекса на Украине, проинформировал 30 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов», — сообщили в Минобороны.

Российские силы также нанесли поражение цехам производства и складам хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 61 БПЛА самолётного типа.

Ранее авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и местам сборки БПЛА и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах.

Как передавало ИА Регнум, ежемесячные потери живой силы ВСУ за последние полгода составляют около 50 тыс. человек. Максимальный показатель был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда потери противника превысили 60 тыс. бойцов.