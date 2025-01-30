Москва, 30 января, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Приблизительно 100 тыс. украинских военных покинули места службы и пустились в бега. Об этом 30 января сообщило Министерство обороны России.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Около 100 тыс. украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В Минобороны также уточнили, что число новобранцев в учебных центрах ВСУ в течение полугода едва достигает 30 тыс. человек в месяц. Украинские бойцы, не получая соответствующей подготовки, попадают на фронт. Это приводит к серьёзному сокращению численности украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января 2025 года ирландский журналист Чей Боуз написал, что ВСУ истощаются из-за массового дезертирства. По его информации, более 200 тыс. украинских военных самовольно покинули свои воинские части. Боуз добавил, что из-за больших потерь ВСУ на фронте в ряды Вооружённых сил Украины собираются призывать 18-летних парней.

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, в свою очередь, заявил, что дезертиром стал каждый десятый военнослужащий ВСУ. Он предупредил, что эта тенденция продолжит нарастать в арифметической прогрессии. По оценкам Старикова, указанное число можно умножать ещё на два, если учитывать те уголовные дела по дезертирству, которые ещё не зарегистрированы.