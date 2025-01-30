Москва, 30 января, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода составляют около 50 тыс. человек, сообщила в четверг, 30 января, пресс-служба Минобороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Уничтоженная техника ВСУ

Максимальный показатель был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда потери ВСУ превысили 60 тыс. человек, сказано в сообщении.

«За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тыс. человек и выше (январь 2025 — 51 960 человек, декабрь 2024 — 48 470 человек, ноябрь 2024 — 60 805 человек и т.д.)», — отметила пресс-служба.

При этом численность новобранцев ВСУ не превышает 30 тыс. человек в месяц, сказано в сообщении. Новобранцы ВСУ направляются на линию боевого соприкосновения без подготовки, но темпы мобилизации не помогают восполнить потери, и численность ВСУ сокращается, отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 30 января ведомство также проинформировало, что около 100 тыс. украинских военнослужащих оставили свои воинские части и пустились в бега.

Единственным для главы киевского режима Владимира Зеленского шансом задержать на несколько месяцев обрушение фронта является снижение призывного возраста на Украине до 18 лет, отметило также Минобороны.

В декабре 2024 года начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции достигли почти 1 млн человек убитыми и ранеными. Министр обороны Андрей Белоусов 15 декабря проинформировал, что подразделения ВСУ за 2024 год потеряли более 560 тыс. военных убитыми и ранеными.