Минск, 30 января, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию на государственной границе непростой и призвал пограничные войска отслеживать угрозы на земле и воздухе. Об этом сообщило местное агентство БелТА.

Секргей Петров/NEWS.ru/ТАСС

«Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах. Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка на наших пограничников», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко назвал работу пограничников крайне важной с точки зрения своевременного предупреждения о надвигающейся угрозе и призвал белорусских пограничников тщательно отслеживать угрозы на земле и в воздухе.

Как передавало ИА Регнум, 26 января Лукашенко заявлял, что белорусско-украинская граница напичкана войсками со стороны Украины. Президент пояснил, что журналисты собирались снять репортаж на границе с Украиной и обнаружили с украинской стороны большое количество военных.

В августе 2024 года Лукашенко также проинформировал о размещении Киевом на границе с Белоруссией более 120 тыс. военных. Он отметил, что граница заминирована «как никогда», поэтому ВСУ в случае нападения на Белоруссию перейдут её только с огромными потерями.