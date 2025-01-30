Москва, 30 января, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Запад проводит целенаправленную политику по преданию забвению исторической правды о победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Об этом 30 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий» Солдаты Красной амии с 76-миллиметровой дивизионной пушкой у Бранденбургских ворот

Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия смогла освободиться от нацизма якобы с помощью США.

«Идёт целенаправленная линия на забвение исторической правды, на забвение того, кто именно заплатил самую тяжёлую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы — это был Советский Союз», — сказал журналистам представитель Кремля.

Песков напомнил, что основные тяготы по освобождению Германии легли на СССР. При этом он напомнил, что Советский Союз поддерживали США и Британия.

Представитель Кремля подчеркнул, что линия на забвение роли СССР в победе пагубна исходя из возможных последствий такой политики и опасна подъёмом нацизма, который серьёзно укоренился на Украине и снова грозит появиться в странах Европы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шольц заявил, что Германию якобы освободили американцы, которые потом помогли «возродить демократию». До этого, 22 января, президент США Дональд Трамп написал, что мир не должен забывать о вкладе России в победу во Второй мировой войне ценой жизней 60 млн человек. При этом он выразил мнение, что «Россия помогла США» победить в этом конфликте, хотя американцы открыли второй фронт лишь в 1944 году.

23 января Песков, комментируя это заявление американского лидера, заметил, что именно на СССР легла основная тяжесть борьбы с фашизмом, советский народ заплатил за это самую большую цену. Он добавил, что военные действия, в которых гибли миллионы людей, проходили для США на другом континенте.