Москва, 30 января, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о местонахождении пленного наёмника ВСУ из Австралии Оскара Дженкинса.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Не отслеживаем передвижение граждан Австралии», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что гражданин страны Дженкинс, участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, находится под стражей в России.

О том, что 32-летний австралиец попал в плен к российским военным, сообщил 23 декабря телеканал CNN. В Сети появилось видео с мужчиной, у которого было испачкано лицо и связаны руки. Он назвал свою фамилию и признался, что участвовал в боях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 25 декабря, что австралийские власти обратились к Москве в связи с пленением наёмника Дженкинса в зоне спецоперации.