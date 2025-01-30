Москва, 30 января, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Послание президента России Федеральному собранию готовится, заявил журналистам в четверг, 30 января, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Подготовка документа занимает много времени, а сроки послания будут объявлены своевременно, сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы сроки послания объявим своевременно. Подготовка послания — это процесс, растянутый по времени, она идёт своим ходом», — отметил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году Владимир Путин выступил с посланием парламенту 29 февраля. Его речь длилась 2 часа 6 минут. Президент, в частности, анонсировал запуск кадровой программы для участников СВО и пяти новых национальных проектов, рассказал о мерах поддержки семей, предложил внести изменения в процедуру ЕГЭ.

Новые национальные проекты получили названия «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Все новые проекты будут запущены до конца 2024 года, заявил президент в послании.

Проект «Время героев» для ветеранов и участников СВО будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских, отметил президент. В новой программе смогут участвовать все бойцы и ветераны СВО вне зависимости от звания, рассказал он. В дальнейшем такие кадровые программы будут расширены, а ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить образование и новую гражданскую специальность в ведущих вузах страны, отметил также президент.