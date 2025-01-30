Москва, 30 января, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Обществу не нужны «оловянные солдатики», современная школа должна сформировать критическое мышление, научить детей спорить и думать. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в опубликованном 30 января интервью РБК.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он отметил, что подготовленная при его участии линейка учебников истории устроена так, чтобы поощрять дискуссии. Для этого в конце многих параграфов приведены диаметральные оценки тех или иных событий, противоречивые воспоминания современников.

«Потому что нам — современному российскому обществу — не нужны оловянные солдатики. Мы не Урфины Джюсы и мы не воспитываем деревянных солдат», — сказал Мединский.

Идеалом должен быть умеющий думать школьник, который хочет дойти до истины, подчеркнул он.

По словам помощника президента, «правда никогда не бывает чёрно-белой», поэтому и запретных тем для школьных обсуждений быть не должно. Учителя таких дискуссий, в том числе на тему недавней истории России, не боятся, заверил он.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Мединский рассказал о начале разработки единых учебников истории для учащихся средних классов. Он уточнил, что в них полностью перепишут разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах. Он также сообщил о подготовке четырёх томов доработанного объединённого учебника истории для 10-го и 11-го классов.

Позже Мединский ответил на критику нового учебника. По его словам, для одних он стал «просталинским», а для других «антисоветским», однако на самом деле получился взвешенным и объективным. Отрицать наличие во все времена государственной исторической политики просто неумно, подчеркнул помощник президента.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов информировал, что все школы получили обновлённый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию России на Украине.