Москва, 30 января, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Данные диспансеризации планируется использовать для выдачи медицинских справок водителям, чтобы им не требовалось проходить дополнительное обследование. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России со ссылкой на совместные с Госдумой инициативы.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Уточняется, что нововведение будет нацелено на ускорение получения россиянами государственных услуг за счёт использования данных профосмотров и диспансеризации.

Так, водителям не придётся по несколько раз сдавать одни и те же анализы — в рамках диспансеризации на работе и для получения медзаключения на управление автотранспортом.

Данный законопроект был совместно разработан Минздравом и соответствующим комитетом Госдумы.

Как передавало ИА Регнум, 29 января депутат Госдумы Антон Ткачёв направил обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой ввести для россиян возможность сдавать на водительские права экстерном после проведения 30 часов занятий по вождению с инструктором.

По его словам, отказ от обучения в автошколах позволит россиянам существенно сэкономить деньги, ведь в среднем оно стоит 25 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге может достигать и 50 тыс. рублей. При этом депутат уточнил, что качество выданных водительских удостоверений не снизится, потому что в конечном счёте всем гражданам придётся сдавать один и тот же государственный экзамен в ГИБДД.

В декабре пресс-служба МВД сообщила, что водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 или 2025 году, автоматически продлят на три года. Отмечалось, что автоматическое продление позволит миллионам водителей продолжать управлять транспортными средствами.