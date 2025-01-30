Вашингтон, 30 января, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Военный вертолёт Black Hawk, который столкнулся с самолётом в Вашингтоне, не отвечал на предупреждения диспетчеров об опасном сближении судов. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на запись переговоров.

DAREK DELMANOWICZ/EPA/ТАСС

29 января около аэропорта имени Рейгана в американской столице самолёт, следовавший рейсом из штата Канзас, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk, выполнявшим тренировочный полёт. Самолёт рухнул в реку Потомак.

«(В аудиозаписи) нет ответа от вертолёта… на сигналы от диспетчерской службы», — отметили журналисты.

В публикации уточняется, что менее чем за полминуты до авиакатастрофы диспетчеры пытались узнать у пилота вертолёта, видит ли он лайнер в воздухе.

Как сообщало ИА Регнум, на борту самолёта было 64 человека, в том числе четыре члена экипажа. Четыре человека спасли из воды, когда самолёт рухнул в реку, столкнувшись с вертолётом при заходе на посадку. Российские дипломаты выясняют, находились ли на борту лайнера граждане РФ.

Вертолёт, с которым он столкнулся, принадлежал американским сухопутным войскам. В нём находились трое американских военных.