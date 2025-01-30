Москва, 30 января, 2025, 11:53 — ИА Регнум. В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали гражданина одного из государств Центральной Азии по подозрению в подготовке подрыва поезда. Об этом 30 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности РФ.

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«ФСБ РФ задержан гражданин <…> являющийся членом и присягнувший на верность запрещённой в России международной террористической организации, планировавший совершение террористического акта на территории Ставропольского края», ― говорится в сообщении ведомства.

По данным спецслужб, злоумышленник намеревался дистанционно подорвать пассажирский пригородный электропоезд сообщением Кисловодск ― Минеральные Воды. С этой целью он провёл разведку местности и приобрёл компоненты, необходимые для изготовления самодельной бомбы.

В ходе обысков по месту проживания задержанного в Ессентуках обнаружили составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывного устройства.

В ФСБ добавили, что после теракта подозреваемый планировал выехать в Сирию и примкнуть к террористам.

В отношении мужчина возбудили уголовное дело по статье о теракте (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 30 января жителя города Братска в Иркутской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и совершении теракта путём поджога здания военкомата. Ему назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части срока — в колонии строгого режима. Осенью 2022 года мужчина через мессенджер установил контакты с членами украинской террористической организации и, получив инструкции и изготовив зажигательную смесь, поджёг здание военного комиссариата в Братске. Ущерб превысил 1,5 млн рублей.

4 января ФСБ сообщила о задержании четверых подростков 2007 и 2008 годов рождения за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению этого устройства.