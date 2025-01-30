Вашингтон, 30 января, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Фигуристки Аннабель Морозов не было на борту самолёта, который потерпел крушение в Вашингтоне, сейчас она находится во Флориде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Олег Бухарев/ТАСС Фигуристка Аннабель Морозов

«Аннабель Морозов не летела рейсом, разбившимся под Вашингтоном. В настоящее время фигуристка находится во Флориде», — рассказал источник.

29 января около аэропорта имени Рейгана в американской столице самолёт, следовавший рейсом из штата Канзас, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk, выполнявшим тренировочный полёт. Самолёт рухнул в реку Потомак. Член сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла заявил, что на борту могли находиться по меньшей мере 14 фигуристов, которые участвовали в чемпионате США по фигурному катанию, проходившем в городе Уичито в штате Канзас. Позже Telegram-канал Mash опубликовал список фигуристов, которые могли находиться на борту потерпевшего крушение самолёта. В этом списке была указана и Морозов.

Как передавало ИА Регнум, на борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта было 64 человека, из них четверо — члены экипажа. Четыре человека спасли из воды. Также из реки извлекли тела по меньшей мере 18 жертв авиакатастрофы. Представитель полиции сообщил, что выживших пока не найдено. На месте крушения продолжаются спасательные работы.

В минобороны США заявили, что военный вертолёт вылетел с базы в 40 км от Вашингтона и совершал тренировочный полёт. Он следовал из форта Бивер в штате Виргиния. Президенту США Дональду Трампу доложили о столкновении двух воздушных судов в Вашингтоне. Он назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Глава государства считает, что столкновение военного вертолёта с пассажирским авиалайнером можно было предотвратить.