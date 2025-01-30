Вашингтон, 30 января, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Операторы авиадиспетчерской службы пытались предупредить военный вертолёт Black Hawk об угрозе столкновения с пассажирским самолётом Bombardier CRJ700 над рекой Потомак в Вашингтоне. Об этом сообщил 30 января телеканал CNN, ссылаясь на расшифровку переговоров диспетчеров.

AP/TASS

«PAT 2-5, вы видите CRJ?» — спросил диспетчер у экипажа вертолёта, после чего дал указание пропустить самолёт.

«PAT 2-5, проходите позади CRJ», — распорядился диспетчер.

Незадолго до столкновения, говорится в публикации, пилот вертолёта подтвердил, что видит самолёт, и запросил «визуальное разделение». Менее чем через 13 секунд на записи послышались вздохи и громкие возгласы — в диспетчерской вышке наблюдали крушение Bombardier и Black Hawk.

Затем диспетчер предупредил пилота другого воздушного судна об инциденте и временном прекращении работы аэропорта. Пилот ответил, что видел вспышки над рекой, когда находился на короткой посадочной полосе.

«По всей видимости, оба воздушных судна находятся в реке, там будет идти поисково-спасательная операция», — позже сказал диспетчер.

Как сообщало ИА Регнум, столкновение самолёта Bombardier CRJ700, заходившего на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана, и военного вертолёта, который выполнял тренировочный полёт, произошло 29 января около 21:00 (в 05:00 мск 30 января). Инцидент попал на видео.

В районе крушения на реке Потомак продолжается поисково-спасательная операция. Телеканал CBS информировал, что по состоянию на 23:30 по восточному времени (07:30 мск) из реки извлекли по меньшей мере 18 тел.

Российские дипломаты проверяют сведения о наличии сограждан на борту самолёта. В МИД РФ отметили, что власти США не располагают данными о том, что кто-то выжил в авиакатастрофе.

В упавшем самолёте могли быть по меньшей мере 14 фигуристов, которые возвращались с чемпионата США, проходившего в городе Уичито в штате Канзас. Об этом заявил член американской сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла. По его словам, на борту были тренеры фигуристов, в том числе чемпионы 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Предварительный список пассажиров-фигуристов опубликовал Telegram-канал Mash. Отмечалось, что большинство из них — дети российских эмигрантов.

Президент США Дональд Трамп, которому доложили о произошедшем, назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Он добавил, что следит за развитием ситуации, и выразил мнение, что инцидент можно было предотвратить.