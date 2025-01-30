Москва, 30 января, 2025, 11:23 — ИА Регнум. ФСБ России показала кадры задержания и допроса мужчины, совершившего серию диверсий по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

ЦОС ФСБ России

На видео сотрудники ФСБ подъезжают к припаркованному автомобилю, вытаскивают подозреваемого с сиденья водителя, кладут его на землю и надевают наручники. Затем сажают в служебную машину.

На допросе задержанный рассказал, что он установил контакт по переписке с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) в марте 2023 года. Он предложил мужчине сотрудничество, на что подозреваемый согласился. По заданию украинского куратора он должен был совершать поджоги и диверсии на территории России.

По словам задержанного, сотрудник СБУ снабдил его инструкциями по технике безопасности, конспирации и изготовлению устройств.

«Было дано обещание при первой же просьбе или возникновении опасности вывезти меня за границу и предоставить мне коридор для выезда. После последней акции я запросил коридор для выезда», ― рассказал мужчина.

После этого сотрудник СБУ перестал выходить на связь.

Как передавало ИА Регнум, в Центре общественных связей ФСБ РФ 30 января сообщили о задержании в Московской области российского гражданина за серию диверсий, совершённых по заданию Службы безопасности Украины в 2023 и 2024 годах.

По данным ФСБ, мужчина 1979 года рождения, действуя по указанию куратора, совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны РФ.

В ФСБ добавили, что задержанный раскаялся в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ).

Ранее в тот же день в Донецке в результате операции ФСБ был задержан агент СБУ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»). Установлено, что местный житель собирал и передавал украинской спецслужбе сведения о дислокации военной техники и личного состава российской армии.