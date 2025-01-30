Москва, 30 января, 2025, 11:09 — ИА Регнум. В России не может быть абсолютной свободы слова по военным вопросам во время проведения спецоперации. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Владимир Мединский

«Абсолютной свободы слова нет нигде и никогда не было, это миф. В условиях проведения СВО добиваться абсолютной свободы слова по каким-то военным вопросам было бы по меньшей мере странно. Её нет и быть не может. Но во всём остальном, я считаю, что мы более свободная страна. У нас больше цензоров внутри нас самих сидит, чем кто-то нас контролирует», — рассказал он в беседе с РБК.

По словам Мединского, в России существует относительная свобода слова, а также отсутствует культура отмены, как на Западе. Помощник президента считает, что последние выступления президента США Дональда Трампа показывают, как на Западе устали от цензуры, с чем, по мнению Мединского, и связан подъём традиционных и консервативных ценностей.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Трамп, выступая после инаугурации, пообещал вернуть свободу слова в США. После многих лет незаконных и неконституционных усилий на федеральном уровне по ограничению свободы слова будет подписан указ о немедленном прекращении всей правительственной цензуры и возвращении свободы слова, добавил он.

Директор Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг 10 января 2025 года заявил, что цензура в США появилась после завершения первого президентского срока Трампа. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что Цукерберг «переметнулся» на сторону Трампа и теперь подтвердил, что в американских СМИ царит «либеральная диктатура».