Москва, 30 января, 2025, 10:40 — ИА Регнум. Российские дипломаты продолжают проверять сведения о наличии граждан России на борту самолёта, разбившегося после столкновения с военным вертолётом в Вашингтоне. Об этом 30 января сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) Министерства иностранных дел России.

Alex Brandon/AP/TASS Спасатели на реке Потомак

В ведомстве добавили, что данных о том, что кому-то удалось спастись в авиакатастрофе, у властей США нет.

«По информации властей, данных о выживших нет, ведется поисково-спасательная операция. Посольство России в США выясняет, были ли на борту росграждане», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 29 ноября. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак.

На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта было 64 человека, из них четверо — члены экипажа. Четыре человека спасли из воды. Также из реки извлекли тела по меньшей мере 18 жертв авиакатастрофы. Представитель полиции сообщил, что выживших пока не найдено. На месте крушения продолжаются спасательные работы.

По данным Telegram-канала Shot, на борту пассажирского самолёта, который потерпел крушение в Вашингтоне, находились российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Уточняется, что в городе Уичито (штат Канзас) проводился чемпионат США по фигурному катанию.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дмитрий Солнцев Фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов

В минобороны США заявили, что военный вертолёт вылетел с базы в 40 км от Вашингтона и совершал тренировочный полёт. Он следовал из форта Бивер в штате Виргиния.

Президенту США Дональду Трампу доложили о столкновении двух воздушных судов в Вашингтоне. Он назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Глава государства считает, что столкновение военного вертолёта с пассажирским авиалайнером можно было предотвратить.