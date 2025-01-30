Вашингтон, 30 января, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Кадры столкновения пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 и военного вертолёта Black Hawk в небе над Вашингтоном появились в Сети. Катастрофа произошла вечером 29 января, когда борт American Airlines готовился к посадке в аэропорту имени Рональда Рейгана.

кадр из видео

На записи видно, как сближаются самолёт и вертолёт, после чего происходит яркая вспышка.

Вертолёт с тремя военными и самолёт, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, упали в реку Потомак. В районе крушения продолжается поисково-спасательная операция.

Как сообщало ИА Регнум, столкновение самолёта, следовавшего из Канзаса, и вертолёта, который выполнял тренировочный полёт, произошло 29 января около 21:00 (в 05:00 мск 30 января). Телеканал CBS информировал, что по состоянию на 23:30 по восточному времени (07:30 мск) из реки извлекли по меньшей мере 18 тел. Ранее телеканал NBC News сообщил, что четверых пострадавших, спасённых из воды, доставили на пожарную станцию ​​в аэропорту.

Президент США Дональд Трамп, которому доложили о произошедшем, назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Он добавил, что следит за развитием ситуации, и выразил мнение, что инцидент можно было предотвратить. По словам главы государства, самолёт «идеально» шёл на посадку с включёнными огнями, но по какой-то причине вертолёт летел прямо на него, не меняя траектории. Он задался вопросом, почему диспетчеры не дали вертолёту нужных указаний.

Российские дипломаты выясняют, находились ли на борту самолёта граждане РФ. Предположительно, этим рейсом могли лететь фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые участвовали в чемпионате США по фигурному катанию в городе Уичито, штат Канзас.