Москва, 30 января, 2025, 10:28 — ИА Регнум. В России уже в этом году ожидают появления новых, жёстких стандартов сертификации подъёмного оборудования. Это, убеждены игроки рынка, защитит российскую экономику от некачественной и небезопасной продукции, которая в том числе может приходить и из-за рубежа. В случае как грузоподъемной техники, так и пассажирских канатных дорог это вопрос первой важности.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Защита рынка

Сертификация продукции и услуг — один из механизмов обеспечения качества и безопасности. В 2025 году в России ожидаются значительные изменения в этой сфере, они коснутся в том числе и подъёмного оборудования (имеются в виду подъёмные краны, тали, погрузчики, лифты, канатные дороги).

Как рассказывало ИА Регнум в прошлом году, ожидалось обновление и ужесточение национальных стандартов безопасности. Часть работы уже проведена, появились некоторые добровольные стандарты, но впереди самое важное: ожидается появление ряда стандартов, которые помогут отслеживать надёжность и безопасность как отдельных узлов и деталей оборудования, так и механизмов в целом. Производители должны будут заботиться о безопасности и качестве своей продукции уже на стадии проектирования.

Ускорение законотворческой работы в этом направлении связано ещё и с уходом европейского бизнеса, который ранее влиял на сферу сертификации, Россия ориентировалась на европейские правила и требования. Теперь будут свои, ещё более строгие.

Заметим, что стандарты подъёмного оборудования действовали еще со времён СССР. Сейчас нужно проходить подтверждение соответствия техническим регламентам Таможенного союза. Это серия ГОСТов, соответствие которым подтверждает качество подъёмного оборудования. В частности, в РФ два основных документа регламентируют изготовление и эксплуатацию грузоподъёмного оборудования: ТР ТС 010/2011 и ФНП федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения». Но этого стало недостаточно с учётом изменения ситуации на рынке. Одни игроки уходят, появляются другие, потребители должны быть защищены от ненадёжной продукции.

Сертификации подлежит и отечественная продукция, и та, которая ввозится в РФ. Обновление стандартов гармонизирует ситуацию на рынке, защитив его от некачественного оборудования. Будет невозможно ввести механизмы, которые не прошли испытания, аудит и не получили сертификаты, подтверждающие соответствие всем стандартам. А показатели долговечности, качества и безопасности — самые главные требования, которые предъявляются к специализированной технике: ведь это высокосложные, уникальные, дорогостоящие механизмы, которые эксплуатируются десятилетиями. Не говоря уже о канатных дорогах, которые перевозят не грузы, а людей, а значит, здесь недопустимы никакие риски.

«Проходная» стратегия Китая: берёт дешевизной и объёмами, но не качеством

Европейские производители подъёмного оборудования в общей своей массе ушли из России. Это касается и горнолыжных канатных дорог, и лифтов, и подъёмных кранов. Завезённое ранее оборудование ещё работает, но нет сервиса и запчастей. Как рассказывает, например, о ситуации в крановом оборудовании Евгений Хрыкин, исполнительный директор ООО «Ай Си Эс» (компания «Индустриальные крановые системы» — один из лидеров в области проектирования, производства, поставок, монтажа и обслуживания грузоподъемного оборудования), в свое время в России активно использовались болгарские краны, сейчас они стали дорогими, а другие европейские краны официально в Россию не поставляется (если только окольными путями — принцип поставок такой же, как и с европейскими автомобилями).

В результате на российский рынок заходит Китай, но получает своего покупателя за счёт демпинга. «Китайцы получают большие субсидии от своего государства на экспорт своего оборудования — до 40 процентов. За счёт этого они получают возможность продавать очень дёшево. И попытки российских производителей локализовать продукцию утыкаются порой в сложности: трудно конкурировать с демпингом. Китай наполняет рынок, но насколько это выгодно в дальнейшей перспективе, сложно сказать», — замечает в свою очередь Антон Петров, генеральный директор ООО «Ай Си Эс». «Основная философия Китая, как говорят и наши коллеги в смежных отраслях, — продать максимально много. Это касается, к примеру, автомобильной, строительной промышленности, производства телетрапов и другого подъёмного оборудования, и так далее», — подмечает эксперт ещё одну черту китайского бизнеса.

«Вообще в китайском крановом рынке, по ощущениям, все краны — словно с одного завода, и непонятно, кто производитель. Мы видим засилье китайских производителей на грузоподъёмном рынке. На каждой выставке — всегда снова новые китайские бренды, только посмотришь соседние стенды, и кажется, что они отличаются только цветом», — замечает эксперт.

При этом, замечают производители, покупка китайской техники и оборудования имеет и ещё один минус. «Сервисная поддержка и обслуживание своего оборудования для Китая — вопрос вторичный, — говорит Антон Петров. — Да, их продукция достаточно красиво выглядит, всё технологичное, блестящее. Но когда обращаешься за поддержкой — уже возникают вопросы: или её просто нет, или мало, или долго. Так что Россия сможет оценить сотрудничество с промышленным Китаем уже в перспективе». К примеру, подъёмные краны — оборудование, которое эксплуатируется многие годы, требует сервиса, прохождения ТО и так далее, но Китай этого не обеспечивает, поясняет специалист.

Сервис — это ещё и вопрос безопасности оборудования, и это особенно важно для пассажирских подъёмных механизмов, полагает Антон Петров. Он приводит простой пример — лифты, которые обслуживают управляющие компании, а не сервис производителя, а итог — аварии. «Если лифты падают, значит, кто-то что-то не так обслуживает, — говорит эксперт. — То есть вопрос не только поставщика, но и сервисного обслуживания. Это ведь не уборка мусора, это лифты! Это вопрос безопасности. Поэтому обеспечение сервисного обслуживания крайне важно».

Та же ситуация касается и пассажирских канатных дорог. «Сейчас горнолыжные курорты России активно развиваются, ставят на новые склоны новые подъёмники — на смену европейским приходят отечественные варианты, но, опять же, есть и китайские предложения. Однако, если отечественные компании обеспечивают круглосуточным сервисным обслуживанием, запчасти тоже всегда в наличии, логистика беспроблемная, то в случае с Китаем все эти вопросы практически на нуле, — рассказывает экономист Дмитрий Березин. — Да и качество китайских горнолыжных подъёмников не подтверждено — видимо, курорты будут уже на практике наблюдать плюсы и минусы эксплуатации механизмов из КНР, если установят их. А запрос рынка большой: по данным Минпромторга, в России до 2030 года требуется построить и установить около 375 канатных дорог. Кто покроет этот объём, будет зависеть в том числе и от строгой сертификации продукции, чтобы отсечь то оборудование, которое несёт риски».

Качество китайских сложных механизмов вызывает сомнения ещё и из-за сырья и сборки. Евгений Хрыкин убеждён, что новые сертификационные требования покажут истинное качество китайского оборудования: «Когда в России введут жёсткие требования по сертификации, китайское оборудование вряд ли пройдёт эти строгие требования безопасности. К примеру, у нашей отечественной крановой продукции заявленный срок службы не менее 20 лет. Что покажет Китай — ещё вопрос. Китайцы активно появились у нас два года назад и не успели наработать процент выходов из строя, так чтобы они выходили из строя массово. Но их материалы, из которых китайцы делают своё подъёмное оборудование, вряд ли способны обеспечить долговечность такой продукции, которая заложена проектом».

Что касается сроков службы, то в этом вопросе китайские производители не стесняются лукавить. Например, заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Иван Трощенков в прошлом году на одном из туристических форумов привёл подтверждение того, что Китай искажает данные о предельных сроках эксплуатации своей продукции, а это, естественно, дополнительные и скрытые риски: «Если в России лифт эксплуатируется до замены 25 лет, то в Китае это может быть и восемь лет, и 15 лет, всё зависит от того, какой паспорт себе сформирует завод-производитель. А когда они прибывают на территорию РФ, странным образом получается так, что они могут получить сертификат на эксплуатацию 25 лет, не соблюдая требования к климатике, металлам, материалам и так далее».

«Завысить или занизить показатели, сделав так, как выгодно и удобно, Китай может с любой своей продукцией, с той же канатной дорогой, — отмечает Дмитрий Березин. — Но, если подъемник внезапно сломается, ещё не доработав даже до середины объявленного китайским производителем срока эксплуатации, пострадает курорт — и, возможно, люди, если это будет серьёзная авария».

Нужно навести порядок

Евгений Хрыкин убежден, что Ростехнадзор должен навести порядок с сертификацией подъёмного оборудования в отношении недобросовестных производителей, как российских, так и зарубежных. При этом, безусловно, отечественным производителям нужна поддержка.

Как напоминают руководители компании «Индустриальные крановые системы», все отрасли промышленности взаимосвязаны, создание высокотехнологичных подъёмных механизмов требует ещё и качества от поставщиков комплектующих, такие российские заводы тоже нуждаются в росте и поддержке: «Чтобы делать такое оборудование, нужно развитое машиностроение, которое было потеряно в 90-е годы. Поэтому, конечно, нужна господдержка, да и стимулирование рынка».

«Менталитет у некоторых российских компаний (как производителей, так и покупателей) ещё старый: зачем предпринимать усилия для производства своего, если проще взять дешёвое китайское. Конечно, нужно развивать и господдержку, и в целом стимулировать рынок производить и покупать отечественную продукцию, — отмечает Антон Петров. — Это поможет в том числе и победить китайский демпинг. Российское государство должно так же стимулировать и субсидировать своего отечественного производителя, как и Китай — своих производителей, чтобы были равные шансы на рынке. А вот дальше, когда производители пройдут строгую сертификацию, будет уже наглядно ясно, кто предоставляет рынку наилучшее качество, надёжность и безопасность».

Бренды подъемного оборудования разных стран

Канатные дороги: BMHRI — производство Китай, Poma — производство Франция, Doppelmayer — производство Австрия, Superior Tramway — производство США, «Руслет» — производство Россия.

Подъемные краны: KONECRANES — крупнейший в мире краностроитель (Финляндия), DEMAG — производитель кранового оборудования в Германии (входит в группу Kone), YANTRA — производитель кранового оборудования (Болгария), Eurocrane — производитель мостовых кранов (Китай), «Индустриальные крановые системы» — производство и монтаж грузоподъемного оборудования (Россия).

Лифты: OTIS — производство США, KONE — производство Финляндия, SCHINDLER — производитель лифтов, эскалаторов, траволаторов (Швейцария), Koyo — производство Китай, Карачаровский механический завод (КМЗ) — производство Россия.