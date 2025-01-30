Бывшие фигуристы Шишкова и Наумов были на борту разбившегося в США самолёта
Вашингтон, 30 января, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Бывшие российские фигуристы, американские тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту пассажирского самолёта, который потерпел крушение в Вашингтоне. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ранее стало известно, что самолёт, следовавший из Канзаса, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk, выполнявшим тренировочный полёт около аэропорта имени Рейгана. Самолёт рухнул в реку Потомак.
Авторы Telegram-канала уточнили, что в городе Уичито (штат Канзас) проводился чемпионат США по фигурному катанию. В Федерации фигурного катания на коньках России отметили, что её представителей не могло быть на борту. Представители организации, что Шишкова и Наумов являются американскими гражданами.
«Это граждане США, наших там быть не могло, мы не комментируем», — заявили в федерации.
Спортивный агент Ари Закарян, которого цитирует «Матч ТВ», в свою очередь, рассказал, что на борту могли находиться «представители российской школы фигурного катания». При это он не стал называть их имён.
В 1994 году Шишкова и Наумов в парном катании выиграли чемпионат мира. На зимних Олимпиадах 1994 и 1992 годов пара заняла соответственно четвертое и пятое места.
Как сообщало ИА Регнум, на борту самолёта, упавшего в Вашингтоне, было 64 человека, из них четверо — члены экипажа. Четыре человека спасли из воды, когда самолёт рухнул в реку.
На место авиакатастрофы прибыло около 300 спасателей. В результате падения самолёт раскололся на две части. Воздушное судно находится на глубине около двух метров.
Провидение поисков-спасательной операции осложняет плохая погода. Температура воды в Потомаке достигает примерно нуля градусов по Цельсию.