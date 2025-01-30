Москва, 30 января, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Акции ПАО «ФосАгро» получили наибольший вес в 7,7% в совместном индексе Московской биржи и рейтингового агентства RAEX «ESG сбалансированный». По итогам 2024 года «ФосАгро» в ESG-рэнкинге возглавила общий список из 144 компаний России, Казахстана и Монголии, а также подтвердила лидерство в комплексной оценке показателей социального раздела рэнкинга.

Петр Ковалев/ТАСС

«ФосАгро» на протяжении многих лет системно внедряет наилучшие доступные технологии, соблюдает высокие стандарты в области корпоративного управления, особое внимание уделяет социальному компоненту устойчивого развития», — заявил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников.

По его словам, финансирование социальных и благотворительных проектов компанией в 2024 году превысило 14 млрд рублей, что на 20% больше уровня 2023 года. Увеличено финансирование социальных программ — победителей национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса»: поддержки детского спорта «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), благоустройства регионов присутствия «Наши любимые города» и развития корпоративной образовательной модели «Школа — колледж / вуз — предприятие».

«Приток на предприятия «ФосАгро» квалифицированных молодых специалистов — выпускников корпоративной образовательной программы поступательно растёт. За десять лет в компанию были трудоустроены более 3500 подготовленных при участии компании инженерных и рабочих кадров», — отметил Рыбников. Он напомнил, что средняя заработная плата на предприятиях группы за три года выросла на 67%, до 183,7 тысяч рублей в 2024 году.

Акции «ФосАгро» также включены в базы расчета индексов Мосбиржи — РСПП «Ответственность и открытость», «Вектор устойчивого развития» и «Вектор устойчивого развития российских эмитентов».