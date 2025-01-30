Лондон, 30 января, 2025, 10:12 — ИА Регнум. Некоторые страны — члены Европейского союза (ЕС) предложили включить в сделку по Украине возобновление поставок российского трубопроводного газа в Европу. Об этом пишет британское издание The Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Идею одобрили несколько официальных лиц Германии, Венгрии и ещё некоторых государств. Поставки газа из РФ позволят снизить цены на энергоносители в ЕС и дадут обеим сторонам повод придерживаться соглашения о прекращении огня. В конечном счёте все хотят снизить затраты на покупку энергии», — отметил источник газеты.

Также отмечается, что данная инициатива вызвала негативную реакцию у брюссельских чиновников и представителей восточноевропейских стран, которые на протяжении последних трёх лет работали над снижением зависимости от российского газа, а также у ближайших союзников Украины.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации. Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми за последние семь лет темпами.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума заявил, что состояние европейского газового рынка без российского сырья является очень плохим, а промышленное производство там упало до минимума за десять лет. Миллер уточнил, что стоит ожидать продолжения процесса деиндустриализации в Европе, а также возможен шок цен на газ.