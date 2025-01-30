Херсон, 30 января, 2025, 10:12 — ИА Регнум. Количество находящихся в Херсоне иностранных наёмников и инструкторов ВСУ не уступает числу украинских военнослужащих в городе. Об этом заявил журналистам глава Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Часто слышна — это что я знаю, имею фактическую информацию, — иностранная речь. О чём это говорит? Что не так много именно военнослужащих ВСУ, чем наставников, наёмников, инструкторов», — сказал губернатор, слова которого приводит ТАСС.

По словам Сальдо, днём их не видно. Вместе с тем наёмников можно заметить ночью, когда в городе действует комендантский час и гражданским лицам запрещено выходить на улицу.

Он уточнил, что жители Херсона сообщали, что слышали французскую, польскую и английскую речь. Губернатор отметил, что ВСУ пытаются скрыть точное число наёмников. Сальдо также добавил, что все эти военные должны быть выбиты из города.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января представители пророссийского подполья Николаева заявил, что на крейсере «Украина», который стоит в порту города, начали часто появляться иностранные наёмники. Предполагалось, что там у них находится штаб.