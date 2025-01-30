Тбилиси, 30 января, 2025, 09:53 — ИА Регнум. За прошедший год Грузия нарастила закупки в России крупного рогатого скота и свиней до рекордных объёмов, при этом прекратив покупать российских овец. Об этом свидетельствуют данные грузинской статистической службы, на которые сослалось 30 января «РИА Новости».

Luca Bruno/AP/TASS

Импорт крупного рогатого скота из России в 2024 году возрос почти на 20%, увеличившись на $2 млн и достигнув $12,8 млн. Эти объёмы стали максимальными с 2014 года.

В то же время увеличились закупки российских свиней. Рост также составил почти 20% ($5 млн) и достиг $32,9 млн. Это максимальный уровень с 2001 года.

В 2024 году Грузия прекратила покупать в России овец, в то время как годом ранее их импорт превысил $1,3 млн.

Согласно данным статистики, по итогам прошедшего года Россия заняла первое место в грузинском импорте живого крупного рогатого скота. За ней следуют Эстония ($1,3 млн) и Латвия ($1,1 млн). Первой Россия стала и по поставкам свиней.

В общей сложности по итогам 2024 года Грузия импортировала из России сельскохозяйственных животных на $45,8 млн. Это на 14% больше показателя 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, Грузия закупает у России не только животных, но и природный газ. За первые три квартала 2024 года года объём импорта Тбилиси российского природного газа возрос до рекордных значений. С января по сентябрь Грузия приобрела у России газ на $90,1 млн, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот объём торговли стал самым большим за всё время ведения статистики — с 2009 года.

В 2024 году Россия поставила за рубеж более 700 тыс. т мяса и субпродуктов. Это на 27% больше, чем годом ранее. Также РФ рекордно нарастила объёмы экспорта свинины, мяса птицы и говядины. Так, экспорт свинины вырос на треть, птицеводческой продукции — на четверть, а мяса крупного рогатого скота — на 22%. При этом почти половина от общего объёма экспорта пришлась именно на мясо птицы, которое принесло в российскую казну более $800 млн.