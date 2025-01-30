Вашингтон, 30 января, 2025, 09:41 — ИА Регнум. Военный вертолёт, столкнувший с пассажирским авиалайнером в районе аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, вылетел с базы в 40 км от города. Об этом говорится в сообщении министерства обороны США.

TASS/www. imago-images.de Военный вертолёт Black Hawk

«Мы можем подтвердить, что воздушным судном, вовлечённым в инцидент, был армейский вертолёт, следовавший из форта Бивер в штате Виргиния», — заявили в Пентагоне.

X.com Место происшествия, где столкнулись пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk

Ранее сообщалось, что вертолёт Black Hawk совершал тренировочный полёт с тремя военными на борту. Представителей старшего командного состава среди них не было.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт авиакомпании American Airlines готовился к посадке, когда столкнулся с вертолётом над рекой Потомак. Борт следовал из Канзаса с 60 пассажирами, экипаж состоял из четырёх человек.