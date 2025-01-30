Осло, 30 января, 2025, 09:26 — ИА Регнум. Североатлантический альянс планирует перебросить военных США к северным границам России. Норвегия, Финляндия и Швеция уже начали создавать для этого условия, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

По его словам, Норвегия разместит на своей территории минимум 12 американских военных баз, а Финляндия и Швеция последуют её примеру. Также, добавил эксперт, будет построена инфраструктура, которая позволит быстрее перебросить войска США к границам с Россией. При этом акватории в Северном Ледовитом океане и в Балтийском море планируется превратить во «внутренние озёра» НАТО.

«Поскольку Скандинавия отдаёт свой суверенитет США для защиты от воображаемой угрозы, регион превратится в линию фронта, которая подготовит почву для Великой Северной войны 2.0», — написал профессор в соцсети Х.

Он назвал ключевой задачей альянса на севере создание угроз России за счёт усиления присутствия НАТО в Северном Ледовитом океане и на Балтике.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде 29 января заявил, что страна намерена усилить военное присутствие в области Финнмарк, которая граничит с Россией. Он подчеркнул, что сейчас линия НАТО заключается в защите каждого дюйма территории. Говоря о пересмотре запрета на военную активность вблизи границ с Россией, министр отметил, что Осло собирается рассматривать соответствующие изменения «в рамках принципов успокоения и устрашения».

Ранее издание Newsweek сообщило, что в Норвегии создан центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике. Центр находится в коммуне Норвегии Сёррейсе. Его специалисты будут готовить военных из США, Великобритании и Нидерландов, уточнили авторы материала.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 14 января заявил, что страны НАТО намерены радикально увеличить военное присутствие в Балтийском море. Он напомнил о наличии широкой подводной и надводной инфраструктуры на Балтике. Какие именно страны и в каком виде усилят военное присутствие в регионе, пока не решено, уточнил Туск.

Издание National Interest 16 января сообщило, что Швеция активно закупает вооружения и наращивает свою армию, чтобы подготовиться к потенциальной войне с Россией.

Российская сторона ранее выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркнули, что Москва никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, которые несут потенциальную опасность для её интересов. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.