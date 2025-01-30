Кременная, ЛНР, 30 января, 2025, 09:11 — ИА Регнум. Массированному удару со стороны Украины подвергся город Кременная в ЛНР. Об этом сообщил 30 января посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он уточнил, что украинские войска выпустили по спальному району более 30 снарядов, в том числе кассетных. Пока известно, что ранен один мирный житель.

«Серьёзные повреждения получили жилые дома и административное здание. Значительная часть города без энергоснабжения», — написал Мирошник в Telegram-канале.

В городе принимают меры для ликвидации последствий обстрела.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские формирования в три-четыре раза увеличили интенсивность ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Кременной на фоне активизации армии России на западе региона. По его словам, ВСУ бьют в том числе по центру города, где много гражданского населения.