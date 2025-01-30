Курск, 30 января, 2025, 08:50 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую ракету над Курской областью. Об этом 30 января сообщили в региональном оперативном штабе.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Этой ночью украинская ракета была сбита нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью. Благодарим наших защитников!» ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны за ночь 30 января уничтожили пять украинских беспилотников в небе над двумя регионами России. Над Брянской областью перехватили и уничтожили два БПЛА. Ещё три дрона сбили над территорией Белгородской области.

Российские средства ПВО за сутки 29 января сбили 165 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Только за прошедшую ночь 29 января были ликвидированы 104 украинских дрона над девятью российскими регионами. Больше всего беспилотников обезвредили в небе над Курской областью — 47.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинформировал, что над регионом за ночь отразили атаки 29 беспилотников. В Брянской области уничтожили 33 БПЛА самолётного типа, в том числе три реактивных.