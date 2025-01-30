Москва, 30 января, 2025, 08:25 — ИА Регнум. Родственников владельцев заброшенных участков необходимо в обязательном порядке информировать об их возможном изъятии. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

В обращении к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву парламентарий отметил, такая мера позволит предотвратить несправедливые случаи, когда земля, находящаяся в собственности семьи десятилетия, изымается только из-за того, что пожилой владелец уже не в состоянии ухаживать за ней, а его родственники не были предупреждены о риске изъятия.

«В связи со вступающими в силу с 1 марта 2025 года изменениями в Земельный кодекс РФ, упрощающими процедуру изъятия заброшенных земельных участков, прошу рассмотреть возможность введения механизма информирования родственников собственников таких земель о возможном изъятии», ― процитировало «РИА Новости» текст обращения.

С 1 марта 2025 года вступит в силу закон об изъятии неиспользуемых земель. Согласно документу, на освоение участка даётся три года с момента покупки или с марта 2025 года, если он уже в собственности. Участки, которые не использовались по назначению более трёх лет и заросли деревьями и сорняками, могут быть изъяты. При этом органы местного самоуправления могут подавать соответствующие иски в суд без предварительного согласования с прокуратурой. Предполагается, что после вынесения судебного решения такие земли могут быть переданы другим лицам, например, многодетным семьям или участникам специальных программ.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2024 года Госдума приняла закон, согласно которому правительство уполномочено устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населённых пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах, ограничив тремя годами максимальный срок их освоения.

Законопроектом не предусматриваются новые виды наказания или повышение штрафов. Для собственника за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства, огородничества, установлена административная ответственность.

Как пояснил глава Росреестра Олег Скуфинский, основная задача нового закона — стимулировать людей использовать участок по целевому назначению и вовлекать землю в оборот. Если в течение трёх лет земля не будет использоваться, уточнил он, контрольно-надзорные органы могут зафиксировать признаки неиспользования участка.

При этом глава Росреестра добавил, что за первое нарушение собственнику будет лишь выдано предупреждение. Если правообладатель не исправит нарушение в течение полугода, Росреестр в течение 30 дней в праве инициировать через уполномоченный орган судебный процесс об изъятии участка.