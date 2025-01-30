Вашингтон, 30 января, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Военный вертолёт Black Hawk при столкновении с пассажирским самолётом вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 29 января совершал тренировочный полёт. В Пентагоне подтвердили, что борт следовал с расположенной в 40 км от Вашингтона базы.

SSGT SUZANNE M. JENKINS, USAF Вертолёт Sikorsky UH-60 Black Hawk

«Мы можем подтвердить, что воздушным судном, вовлечённым в инцидент, был армейский вертолёт, следовавший из форта Бивер, штат Виргиния», — заявили в минобороны США.

Телеканал CNN со ссылкой на руководителя медиаотдела Объединённой оперативной группы Национального столичного региона Хизер Чаирес уточнил, что во время инцидента американский военный вертолёт Black Hawk совершал тренировочный полёт.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 января самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту вертолёта находились военные США. Их было трое. Борт принадлежал американским сухопутным войскам. Падение горящего самолёта в реку зафиксировали камеры наблюдения. На его борту было 64 человека, из них четверо — члены экипажа.

Четыре человека спасли из воды, когда самолёт рухнул в реку, столкнувшись с вертолётом при заходе на посадку. Президенту США Дональду Трампу доложили о столкновении двух воздушных судов. Он назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Трамп поблагодарил всех участников поисково-спасательной операции.

Посольство РФ в Вашингтоне выяснит, были ли россияне на борту упавшего самолёта.