Вашингтон, 30 января, 2025, 07:53 — ИА Регнум. Президенту США Дональду Трампу доложили о столкновении двух воздушных судов в Вашингтоне. Он назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью».

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

«Меня полностью проинформировали об ужасающей случайности, имевшей место в аэропорту имени Рейгана. Да хранит Господь их души!» — сказал Трамп в опубликованном пресс-службой Белого дома заявлении.

Американский лидер выразил благодарность всем, кто участвует в поисково-спасательной операции, назвав её «невероятной работой».

Трамп также заверил, что следит за развитием ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту вертолёта находились военные США. Их было трое. Борт принадлежал американским сухопутным войскам.

Камеры наблюдения зафиксировали падение горящего самолёта в реку.

На борту самолёта было 64 человека, из них четверо — члены экипажа. Четыре человека спасли из воды, когда самолёт рухнул в реку, столкнувшись с вертолётом при заходе на посадку.