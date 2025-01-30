Трамп прокомментировал столкновение вертолёта с самолётом над Вашингтоном
Трамп назвал ужасающей случайностью авиакатастрофу в Вашингтоне
Вашингтон, 30 января, 2025, 07:53 — ИА Регнум. Президенту США Дональду Трампу доложили о столкновении двух воздушных судов в Вашингтоне. Он назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью».
«Меня полностью проинформировали об ужасающей случайности, имевшей место в аэропорту имени Рейгана. Да хранит Господь их души!» — сказал Трамп в опубликованном пресс-службой Белого дома заявлении.
Американский лидер выразил благодарность всем, кто участвует в поисково-спасательной операции, назвав её «невероятной работой».
Трамп также заверил, что следит за развитием ситуации.
Как сообщало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту вертолёта находились военные США. Их было трое. Борт принадлежал американским сухопутным войскам.
Камеры наблюдения зафиксировали падение горящего самолёта в реку.
На борту самолёта было 64 человека, из них четверо — члены экипажа. Четыре человека спасли из воды, когда самолёт рухнул в реку, столкнувшись с вертолётом при заходе на посадку.