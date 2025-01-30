Украинские боевики, вторгшиеся 6 августа 2024 года в Суджу Курской области, прицельно били из танков по домам мирных жителей, действуя по принципу «один выстрел — один дом». По признанию бойцов, которые первыми приняли бой за этот город, они оказалось в аду. В один из дней было истрачено 40 тыс. патронов, сообщил RT 29 января командир взвода 810-й бригады морской пехоты с позывным Егерь. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1071-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Суджа, ВСУ, Курская область

Пехотинец с позывным Егерь сообщил журналистом о первой атаке на Суджу, случившейся возле моста 7 августа. Боец пояснил, что вначале украинский FPV-дрон атаковал машину, в которой ехала женщина с детьми-инвалидами, и они сгорели заживо.

«После этого поступил приказ от командира роты: «Мы остаёмся и не имеем права уйти», — говорит Егерь.

Тем временем бойцам, которыми руководил командир штурмовой роты с позывным Буня, удалось вывезти из Суджи около 80 человек в село Большое Солдатское. Но при попытке обойти засаду врага, чтобы эвакуировать новую партию мирных жителей, двое разведчиков погибли.

«Парни успели передать: «Братцы, мы ранены, тут засада». Ценой своих жизней спасли жизни мирных», — пояснил Буня.

Впоследствии бойцы не раз спасали горожан от атак боевиков ВСУ, а в ноябре Егерь и Буня сами получили ранения, подорвавшись на мине, когда организовывали эвакуацию сослуживцев. Сейчас оба на лечении в госпитале.

Суджа стала самым крупным населённым пунктом на территории России, который оккупировали ВСУ. Telegram-канал группировки войск «Север» сообщил 30 января, что противник продолжает наращивать свою группировку в Суджанском приграничье за счёт пограничников. Известно, что накануне ночью враг перебросил туда очередную группу боевиков, ловивших ранее уклонистов вдоль реки Тиса на границе с Венгрией.

Вместе с тем российские войска смогли сломить сопротивление противника на севере Суджанского района и продвинуться на более чем 500 метров. За всё время боёв потери врага на курском направлении превысили 55 тыс. человек.

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