Вашингтон, 30 января, 2025, 07:47 — ИА Регнум. Наличие пострадавших россиян в авиакатастрофе 29 января у аэропорта Вашингтона установит российская дипмиссия в США. Об этом сообщили в посольстве РФ.

SHAWN THEW/EPA/ТАСС

«Посольство выясняет», — ответили дипломаты на вопрос журналистов о возможном наличии россиян в самолёте, столкнувшемся с военным вертолётом.

Известно, что борт авиалиний American Airlines вылетел из штата Канзас. В воздушном судне находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, в результате столкновения самолёта и вертолёта у аэропорта Вашингтона погибли люди, информировал 29 января сенатор США Тед Круз. При этом точное количество жертв политик не назвал.

Инцидент с участием пассажирского самолёта и военного вертолёта произошёл около 21:00 29 января (05:00 мск 30 января). Расследованием ЧП занимаются Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Четыре человека спасли из воды в результате ЧП, когда пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом при заходе на посадку. В момент инцидента температура воды в реке Потомак была чуть выше нуля. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По данным агентства Reuters, на борту вертолёта, который столкнулся в небе над Вашингтоном с пассажирским самолётом, находились трое военных США. Борт принадлежал американским сухопутным войскам.