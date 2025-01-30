Москва, 30 января, 2025, 07:31 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 30 января уничтожили пять вражеских беспилотников в небе над двумя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости

Над Брянской областью силы ПВО перехватили и уничтожили два украинских БПЛА. Ещё три дрона сбили над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, в Запорожской области ВСУ предприняли несколько попыток атаковать Бердянск. На подлёте к городу сбили не менее трёх вражеских беспилотников, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

В небе над Крымом подразделения противовоздушной обороны вечером 29 января сбили два вражеских беспилотника.