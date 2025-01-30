Москва, 30 января, 2025, 07:34 — ИА Регнум. Пособие по безработице с 1 февраля проиндексируют на 9,5%. Об этом сообщили ТАСС в Минтруде.

Максим Богодвид/РИА Новости

Отмечается, что с учётом индексации на 9,5% максимальный размер пособия составит более 15 тыс. рублей. Выплаты будут проиндексированы на уровень фактической инфляции.

Как передавало ИА Регнум, в октябре министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщал, что в 2025 году пособие по безработице будет проиндексировано на 7,3%.

9 октября президент России Владимир Путин заявил, что в стране почти нет безработицы. По его словам, в РФ не хватает рабочих рук.

Максимальный размер выплаты по больничному листу в России в течение ближайших лет возрастёт до 6,8 тыс. рублей в день.