Братск, Иркутская область, 30 января, 2025, 06:51 — ИА Регнум. Жителя города Братска в Иркутской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и совершении теракта путём поджога здания военкомата. Об этом 30 января сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

«По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части срока — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — уточнили в УФСБ России по Иркутской области.

Осенью 2022 года житель Братска через мессенджер установил контакты с членами украинской террористической организации и перечислил им деньги для поддержки деятельности, угрожающей безопасности России. Получив инструкции, фигурант изготовил зажигательную смесь и поджёг здание военного комиссариата в Братске. Ущерб составил более 1,5 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года жителя Севастополя осудили за поджог пункта сбора гумпомощи для Донбасса и попытку подготовить теракт на нефтехранилище. Мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых трёх лет в тюрьме. Также ему запретили заниматься администрированием сайтов в интернете в течение трёх лет.

В сентябре 2024 года жителя Севастополя приговорили к 16 годам колонии за подготовку теракта в отношении представителя командования Черноморского флота по указанию украинской стороны.