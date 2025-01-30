Донецк, 30 января, 2025, 06:38 — ИА Регнум. ФСБ провела операцию и задержала агента Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

ФСБ России. Кадр из видео

«В ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель Донецка, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины», — пояснила официальный представитель силового ведомства Арина Клепанова.

Установлено, что задержанный собирал и передавал СБУ сведения о дислокации военной техники и личного состава российской армии.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»).

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд ДНР приговорил к 11 годам лишения свободы учительницу русского языка и литературы за шпионаж в пользу СБУ. 40-летняя жительница Горловки с февраля по июнь 2023 года передавала сотруднику СБУ информацию о количестве и местоположении российских бойцов, которые лечились в военном госпитале.

В Забайкалье суд вынес приговор женщине, причастной к государственной измене в виде шпионажа в интересах спецслужбы Украины. Женщина собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о передвижении по территории края военнослужащих и воинских соединений ВС России, готовящихся к отправке в зону спецоперации.

Спецслужбы ДНР задержали двоих жителей Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Они собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии и передавали её спецслужбам киевского режима.