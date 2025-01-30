Москва, 30 января, 2025, 06:21 — ИА Регнум. Украинских военных британские инструкторы на тренировках учили ползать по окопам на коленях и брать штурмом здания. Об этом сообщил украинский перебежчик Валерий С.

U.S. Army Europe Британская армия

Сбежавший в Россию боец ВСУ рассказал «РИА Новости», что обучался в Великобритании, вблизи населённого пункта Даунхолм, где находится база подготовки десантников. Их там обучали перед нападением на Суджу в Курской области.

Рассказ мужчина подтвердил видео, на котором в ходе тренировки украинские десантники под руководством британских инструкторов, переводчика на коленях и в полном боевом обмундировании «гуськом» двигаются по оборудованному на британском полигоне окопу.

При этом украинцы, выполняя приказы, смеются.

Как сообщало ИА Регнум, нападение украинской армии на Курскую область готовили спецслужбы Запада, заявил 24 января посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. На это указывает тот факт, что британские инструкторы на своей военной базе готовили ВСУ к наступлению на российскую территорию. Он добавил, что к тому же Лондон постоянно срывает мирное решение конфликта.

Премьер-министр Британии Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский 16 января подписали соглашение о партнёрстве Украины и Великобритании сроком на 100 лет. Лондон обязался расширить программу подготовки украинских военных, также страны выразили намерение развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО в ручном режиме координирует удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в РФ. Он добавил, что Запад, помимо вооружений, передаёт Украине данные своей военно-космической разведки.