Вашингтон, 30 января, 2025, 06:06 — ИА Регнум. В Вашингтоне национальный аэропорт имени Рональда Рейгана временно приостановил работу из-за инцидента на лётном поле. Об этом 29 января сообщила пресс-служба воздушной гавани.

(сс) Rebecca Roth. NASA Вашингтон, США

«Подтверждено падение небольшого самолёта в реку Потомак вблизи национального аэропорта Рейгана. Вылеты приостановлены. Вероятность продления запрета оценивается как средняя (30–60%)», — уточнили в пресс-службе.

Данные о жертвах и пострадавших в воздушной гавани не привели. На месте работают пожарные.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года в округе Лаудоун американского штата Вирджиния совершил экстренную посадку легкомоторный самолёт с семью пассажирами на борту. Эксплуатируемое компанией Southern Airways Express воздушное судно перекрыло все полосы для движения на шоссе. Предположительно, самолёт перед приземлением на проезжую часть поднялся на высоту около 250 метров. Никто из пассажиров не пострадал.