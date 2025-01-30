Минск, 30 января, 2025, 06:05 — ИА Регнум. Наличие даже одного новейшего российского комплекса «Орешник» на территории Белоруссии навсегда заставит успокоиться Польшу. Такое мнение высказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив» политолог Яков Кедми агентству «Белта».

ИА Регнум «Орешник»

«Достаточно одной системы, чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и её сообщников», — считает эксперт.

По мнению израильского дипломата, Белоруссия никогда не выставляла претензий к соседним странам, в отличие от польских властей, которые регулярно нагнетают обстановку.

По мнению политолога, у Польши только одна проблема: где найти нового Лжедмитрия на российский престол. То же самое они пытаются сделать в Белоруссии, считает Кедми.

Как сообщало ИА Регнум, для обеспечения безопасности Белоруссии достаточно одного ракетного комплекса «Орешник». Об этом 26 января заявил президент республики Александр Лукашенко. Он уточнил, что первую установку разместят в стране, как только Россия её произведёт.

Александр Лукашенко 6 декабря попросил о размещении установки президента России Владимира Путина. Он также хотел, чтобы при положительном решении этого вопроса Минск мог сам выбирать вероятные цели для ударов.

Ситуация на границе Белоруссии и Украины находится под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский. По его словам, вблизи границы с республикой находятся около 15 тыс. украинских силовиков, в их числе ВСУ, национальная гвардия, полиция и территориальная оборона.