ДНР, 30 января, 2025, 05:39 — ИА Регнум. Житель Часова Яра в Донецкой Народной Республике Павел Морковин ожидал освобождения города от ВСУ, чтобы вступить в ряды российской армии.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление ВС РФ, Часов Яр

«Я принял для себя в самом начале боевых действий решение, что пойду служить в российскую армию. Ну и для себя сделал заметку, что тот, кто первый зайдёт (в город. — Прим. ред.) и поможет выйти, в то подразделение я и буду проситься», — уточнил мужчина «РИА Новости».

Морковин молился и верил в спасение. Оставшись живым и невредимым, мужчина решил, что Бог уберёг его для службы Родине.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января ВС России взяли под огневой контроль основные пути подвоза боеприпасов для украинских формирований в Часовом Яре. Начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе российской группировки войск «Юг» с позывным Чукча отмечал, что ВС РФ вытеснили украинскую армию и зашли в третий и четвёртый цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре. По его словам, пропаганда киевского режима объясняет провал обороны города дефицитом артиллерийских снарядов и живой силы.

Российские военные 14 января вытеснили подразделения ВСУ с территории огнеупорного комбината в городе Часов Яр и сосредоточились на зачистке многоэтажной застройки. Штурмовики РФ действовали эффективно и отбросили противника в район частной застройки к югу и западу от предприятия, отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.