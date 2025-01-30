Лондон, 30 января, 2025, 05:37 — ИА Регнум. Власти Украины морально подавлены и потрясены из-за решения администрации президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи. Десяток различных проектов остановлены. Об этом написала британская газета The Guardian.

Сергей Корсун ИА Регнум Помощь США

«Украина ошеломлена шокирующим решением администрации Трампа о немедленном прекращении всех программ внешней помощи США. Множество проектов в стране были остановлены в одночасье», — подчеркнули авторы.

При этом попытки киевского офиса Агентства США по международному развитию (USAID) сохранить финансирование наиболее важных программ были отвергнуты в Белом доме.

«Это просто подрывает наш моральный дух… Мы не знаем, что делать», — цитирует издание заместителя мэра города Николаева Виталия Лукова.

Эксперты до последнего надеялись, что Дональд Трамп не оставит Украину без помощи, резюмировало издание.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп 21 января подписал указ, согласно которому на 90 дней заморожено финансирование Соединёнными Штатами других стран для оценки целесообразности этой помощи.

Администрация президента США отменила решение о приостановке предоставления федеральных кредитов, грантов и финансовой помощи. Об этом 29 января написало агентство Reuters. Отмена произошла до того, как суд должен был рассмотреть ходатайство 22 штатов и округа Колумбия о временном запрете на политику, которая может негативно повлиять на их бюджеты.

Федеральный суд в Вашингтоне ранее заблокировал введение в силу заморозки средств Трампом до 3 февраля.

После указа Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам Вашингтон прекратил финансовую и военную поддержку Киева.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.