Вашингтон, 30 января, 2025, 05:16 — ИА Регнум. За последние годы США своевременно не одобряли около 67% контрактов на поставку Украине ракет для ЗРК NASAMS и Patriot на 6,2 млрд долларов. Приводит 30 января «РИА Новости» соответствующие данные на основе анализа последнего аудиторского отчёта Пентагона.

Сергей Корсун ИА Регнум ВСУ. Оружие. Украина

Так, по состоянию на 1 июня 2024 года 12 из 18 контрактов (почти 67%) с общей начальной стоимостью NTE (не привышающих) 4,2 млрд долларов не перешли в категорию «определённых» в течение 180 дней после получения квалификационных предложений от оборонных подрядчиков вопреки политике Пентагона.

Самая длительная задержка с контрактом была на зенитные ракеты Stinger. Документ заключили 27 мая 2022 года с оборонным концерном Raytheon. По данным отчёта минобороны США, контракт был отложен на 484 дня. Это создало риски несвоевременных поставок вооружений Украине и несвоевременного пополнения запасов американской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января шеф Пентагона Ллойд Остин в рамках 25-го заседания группы стран Запада по координации поставок вооружений Украине, проходящего на авиабазе Рамштайн в ФРГ, заявил, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере 500 млн долларов. По его словам, в этот пакет также включили другое оборудование, предназначенное для поддержки переданных украинским формированиям американских истребителей F-16. Данный пакет военной помощи Киеву стал последним при администрации экс-президента Джо Байдена.

Американский президент Дональд Трамп 21 января подписал указ, согласно которому на 90 дней было заморожено финансирование Соединёнными Штатами других стран для оценки целесообразности этой помощи. По данным издания The Washington Post, украинские чиновники не подтвердили приостановку помощи. Предполагается, что также была остановлена помощь и острову Тайвань.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.