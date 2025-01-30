Штат Калифорния, США, 30 января, 2025, 05:04 — ИА Регнум. Американский актёр, режиссёр, продюсер 47-летний Том Уэллинг, известный зрителю по сериалу «Тайны Смолвиля», был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Такое обвинение ему предъявили полицейские, сообщил портал Deadline.

Цитата из к/ф «Грязь», реж. Джон С. Бейрд. 2013. Великобритания, Германия, Швеция, Бельгия, США Пьяный

Актёр стал звездой благодаря роли Кларка Кента в сериале «Тайны Смолвиля», который снимался десять лет. Также Том Уэллинг играл в кинофильмах «Туман», «Оптом дешевле», «Профессионалы» и других.

Его задержали в Калифорнии на минувших выходных, но об инциденте стало известно 29 января.

Уэллинга отпустили, установив, что в крови было не менее 0,08% алкоголя. В суд он обязан явиться 11 марта.

Сериал «Тайны Смолвиля» канал The CW показывал с 16 октября 2001 года по 13 мая 2011-го. В его основу легли комиксы издательства DC Comics о Супермене.

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