Москва, 30 января, 2025, 04:36 — ИА Регнум. Россиянам не будут платить пенсии цифровыми рублями. С соответствующим опровержением распространяемого в соцсетях фейка выступило главное управление Банка России по Центральному федеральному округу.

Иван Шилов ИА Регнум Цифровой рубль

Уточняется, что граждан призывают следовать инструкциям, требуя отправки письменного отказа от цифровой валюты работодателю, в Центробанк и Пенсионный фонд. Аферисты намеренно подталкивают к необоснованным действиям, создавая панику. Принудительный перевод пенсионных выплат на цифровой рубль не планируется. У граждан есть право выбрать, каким образом получать пенсии (почтовые отделения, банковские карты и цифровые счета).

Проект цифрового рубля пока тестируется, лишь узкий круг людей имеет доступ к валюте, отметили в ЦБ.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля.

Через год Путин отметил, что запущенная в пилотном режиме Центробанком платформа цифрового рубля показала работоспособность и функциональность. По состоянию на 1 июля 2024 года в этой системе было совершено более 27 тыс. переводов и свыше 7 тыс. оплат товаров и услуг.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов называл перспективным использование цифрового рубля в бюджетной сфере в реальных расчётах.

С 2025 года цифровой рубль будет использоваться в расчётах в рамках российского бюджета, заявил Владимир Путин. Также президент отметил высокий уровень цифровизации финансового сектора страны. По словам Путина, уровень цифровизации финуслуг в РФ превышает общемировой, что подтверждает высокую технологичность этой сферы отечественной экономики, а также её устремлённость в будущее.