Россиянам не будут платить пенсии цифровыми рублями
Центробанк: россиянам не будут платить пенсии цифровыми рублями
Москва, 30 января, 2025, 04:36 — ИА Регнум. Россиянам не будут платить пенсии цифровыми рублями. С соответствующим опровержением распространяемого в соцсетях фейка выступило главное управление Банка России по Центральному федеральному округу.
Уточняется, что граждан призывают следовать инструкциям, требуя отправки письменного отказа от цифровой валюты работодателю, в Центробанк и Пенсионный фонд. Аферисты намеренно подталкивают к необоснованным действиям, создавая панику. Принудительный перевод пенсионных выплат на цифровой рубль не планируется. У граждан есть право выбрать, каким образом получать пенсии (почтовые отделения, банковские карты и цифровые счета).
Проект цифрового рубля пока тестируется, лишь узкий круг людей имеет доступ к валюте, отметили в ЦБ.
Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля.
Через год Путин отметил, что запущенная в пилотном режиме Центробанком платформа цифрового рубля показала работоспособность и функциональность. По состоянию на 1 июля 2024 года в этой системе было совершено более 27 тыс. переводов и свыше 7 тыс. оплат товаров и услуг.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов называл перспективным использование цифрового рубля в бюджетной сфере в реальных расчётах.
С 2025 года цифровой рубль будет использоваться в расчётах в рамках российского бюджета, заявил Владимир Путин. Также президент отметил высокий уровень цифровизации финансового сектора страны. По словам Путина, уровень цифровизации финуслуг в РФ превышает общемировой, что подтверждает высокую технологичность этой сферы отечественной экономики, а также её устремлённость в будущее.