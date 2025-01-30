Вашингтон, 30 января, 2025, 03:56 — ИА Регнум. Американский бизнесмен-инженер, миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что ему не нужны никакие награды, в том числе Нобелевская премия.

(сс) fill Нобелевская премия

«Я не хочу никаких премий», — кратко написал Маск.

Так он ответил на предложение номинировать его в 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум, Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию мира за защиту права на свободу слова 29 января. Инициатором был депутат Европарламента Бранко Гримс.

В 2024 году депутат норвежского парламента Мариус Нильсен выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира. Он отметил, что многие технологические компании, основанные бизнесменом, направлены на улучшение общества и обеспечение коммуникаций на международном уровне.

Год назад президента США Дональда Трампа в очередной раз номинировали на Нобелевскую премию мира. По словам авторов инициативы, Трампу следовало присудить награду за помощь в подписании документов о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном.