Москва, 30 января, 2025, 03:52 — ИА Регнум. Астероид 2024 YR4 может угрожать столкновением с Землёй в декабре 2032 года. Об этом сообщил астроном, научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» и астрофермы «Астроверты» Станислав Короткий.

Kevin Gill Пролёт астероида

Учёный напомнил, что астероид открыли в декабре 2024 года в Чили, на обсерватории ATLAS. Диаметр объекта, предварительно, составляет около 70 метров, это почти в три-четыре раза больше Челябинского метеорита.

«Астероид наблюдают 33 дня, выяснилось, что есть вероятность его столкновения с нашей планетой 22 декабря 2032 года. В данный момент вероятность столкновения с Землёй оценивается разными структурами от 0,5 до 6%», — пояснил астроном «РИА Новости».

Неопределённость объясняется небольшим периодом наблюдений за астероидом и длительным временным промежутком, на который делается прогноз. Предположительно, астероид 2024 YR4 упадёт в районе Центральной Африки или Атлантического океана, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению китайских учёных, только ядерное оружие способно защитить Землю от столкновения с крупным астероидом. В статье газеты Scientia Sinica Technologica они отметили высокую угрозу столкновения планеты с большим небесным телом по сравнению с предыдущими оценками. В этой связи необходимо ускорить разработку ядерных боеголовок и тяжёлых носителей, считает группа исследователей из Пекинского института проектирования систем космических аппаратов.

Астероид 2011 UL21 размером с Эверест 27 июня 2024 года приблизился к Земле на самое короткое расстояние больше чем за 100 лет, оказавшись от неё примерно в 6,4 млн км. Небесное тело, угрожающее нанести масштабный ущерб и выбросить при ударе значительный объем «мусора» в атмосферу, назвали «убийцей планет».