Киев, 30 января, 2025, 03:30 — ИА Регнум. На Украине ночью 30 января взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в Киеве, сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инцидентах нет.

В военной администрации Киевской области сообщили, что сработали силы ПВО.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве воздушную тревогу объявили в 03:03 мск.

Также сирены предупредили об опасности с воздуха население Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Одесской, Черниговской, Киевской и Винницкой областей.

Как передавало ИА Регнум, российские военные нанесли удары по украинским военным аэродромам, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, сообщили 29 января в Минобороны РФ.

Российские войска в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.