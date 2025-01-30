Тель-Авив, Израиль, 30 января, 2025, 03:39 — ИА Регнум. С момента начала специальной военной операции Израиль принял большое количество граждан из России и Украины, предоставив им всестороннюю поддержку. Об этом сообщили в Министерстве алии и интеграции.

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Почти за три года Израиль принял десятки тысяч новых граждан по всей стране. Им предоставляются различные виды помощи, включая размещение в гостиницах, интенсивные курсы иврита, трудоустройство и специальные программы для детей и подростков.

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман уточнил «РИА Новости», что с начала 2022 года в страну прибыло более 95 тыс. репатриантов из России, а в общем за этот период Израиль принял более 143 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, нужно сделать всё необходимое для возвращения в Россию людей, считающих себя соотечественниками по системе ценностей. Об этом 10 декабря заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Проработать системные меры по репатриации россиян из недружественных стран на родину пообещал 4 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.