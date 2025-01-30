Краснодар, 30 января, 2025, 03:15 — ИА Регнум. Во избежание дальнейшего разлива мазута после крушения экипаж танкера «Волгонефть-239» намеренно посадил корму судна на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае. Об этом сообщили в компании-судовладельце ЗАО «Волгатранснефть».

Penza350.ru Мазут

«Капитан… в данной аварийной ситуации принял единственно правильное решение, предотвратил дальнейшие крушение судна и разлив нефтепродуктов. Действия капитана и команды привели к сохранению оставшегося в четырёх танках груза в количестве более чем 2 тыс. тонн целым», — пояснил судовладелец ТАСС.

В компании отметили, что танкер при крушении переломился по миделю в районе третьего-четвёртого танка. Капитан судна не стал снимать экипаж во время спасательной операции, отдав приказ следовать задним ходом на кормовой части на отмель.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» с мазутом, в результате чего произошла частичная утечка нефтепродуктов. Следственный комитет возбудил уголовные дела в связи с крушением танкеров. Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования. Потерпевшим крушение судам более 50 лет.

По поручению президента России Владимира Путина был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. В ликвидации последствий крушения танкеров активно участвовали волонтёры, члены молодёжных движений и неравнодушные граждане из 20 регионов РФ. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов поручил к лету очистить пляжи Анапы от мазута и привести их в нормативное состояние. Основная масса загрязнённого песка и грунта с пляжей уже вывезена.

25 января Морспасслужба досрочно завершила откачку мазута кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у мыса Панагия. Началась разработка проекта утилизации кормовой части судна, завершить которую планируется до 30 января.